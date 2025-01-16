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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Kızılyıldız'ı mağlup etti

Bozhan Memiş  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Kızılyıldız'ı mağlup etti

İstanbul

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 96-91 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Kızılyıldız ise 9. kez mağlup oldu.

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