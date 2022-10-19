THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun yarınki konuğu Valencia Basket

İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Lige oldukça etkileyici bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşma öncesinde çıktığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 yendi.
Sarı-lacivertliler, 3. maçında ise dün sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 mağlup etti.
Valencia Basket ise ligdeki ilk galibiyetini dün deplasmanda Anadolu Efes karşısında 92-91'lik skorla aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.