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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun yarınki konuğu Valencia Basket

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

Süha Gür   | 19.10.2022
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun yarınki konuğu Valencia Basket

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Lige oldukça etkileyici bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşma öncesinde çıktığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 yendi.

Sarı-lacivertliler, 3. maçında ise dün sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 mağlup etti.

Valencia Basket ise ligdeki ilk galibiyetini dün deplasmanda Anadolu Efes karşısında 92-91'lik skorla aldı.

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