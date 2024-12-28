THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart'ta oynanacak
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında ev sahibi takımın oyuncularının hastalanması nedeniyle ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı, 3 Mart'ta oynanacak.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi tarafından ev sahibi takımda yaşanan salgın nedeniyle ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşması, 3 Mart Pazartesi günü Adidas Arena'da oynanacaktır." denildi.
Müsabaka, Paris Basketbol'un yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan Avrupa Ligi kuralları gereğince ertelenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.