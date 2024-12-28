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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart'ta oynanacak

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında ev sahibi takımın oyuncularının hastalanması nedeniyle ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı, 3 Mart'ta oynanacak.

Metin Arslancan  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçı 3 Mart'ta oynanacak

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi tarafından ev sahibi takımda yaşanan salgın nedeniyle ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşması, 3 Mart Pazartesi günü Adidas Arena'da oynanacaktır." denildi.

Müsabaka, Paris Basketbol'un yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan Avrupa Ligi kuralları gereğince ertelenmişti.

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