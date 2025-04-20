Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

İstanbul
Sarı-kırmızılılar, 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında sarı-lacivertli rakibini Başakşehir Spor Kompleksi'nde ağırladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Fuzul, ilk çeyreğini 21-14 üstün tamamladığı müsabakada devre sonunda soyunma odasına 48-30 önde girdi.
Üçüncü çeyreği de 61-49 önde bitiren sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada sahadan 75-67 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.
Karşılaşmayı Galatasaraylı yöneticiler Metin Öztürk ve İbrahim Hatipoğlu ile Fenerbahçeli yöneticiler Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi, Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık, yerinde takip etti.
Tekerlekli sandalye basketbolda Galatasaray Fuzul, kupasını aldı
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ardından şampiyon takım ve finalist için ödül töreni yapıldı.
Müsabakanın bitimiyle büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Kutlamanın ardından önce sarı-lacivertli oyunculara, daha sonra da sarı kırmızılı oyunculara madalyaları takdim edildi. Madalyaların ardından sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.
"Taraftarlarımıza armağan olsun"
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Ferit Gümüş, şampiyonluğu taraftarlara armağan etti.
Gecikmiş bir şampiyonluk yaşadıklarını aktaran Ferit, "Geçtiğimiz hafta o ruhu yansıtamadık ama bu hafta fazlasıyla o ruhu yansıttığımız ve şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımdaki genç arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Tüm hafta nasıl konsantre olunur, nasıl kupa alınır bunu gösterdiler. Abileri olarak onlarla gurur duyuyorum. Nice şampiyonluklara." diye konuştu.
Takımın büyüğü olarak sorumluluk aldığını anlatan Ferit, "Bir kupa daha Galatasaray müzesine götürdük. Ay sonu İtalya'da bir kupa daha var, onu da alıp onu da göndereceğiz inşallah. Şampiyonluk, taraftarımıza armağan olsun. Takımın en büyüğü benim, onlara abilik yapmak zorundaydım. Bu sorumluluğu aldım ve bu sorumluluğu layığıyla yerine getirdim. Bundan sonraki spor hayatları umarım hep kupalı geçer. Taraftarlar mükemmeller, hiç susmadılar ve hep desteklediler. Onların desteğiyle hiç geriye düşmedik." değerlendirmesinde bulundu.
Mücahit Günaydın: "Çok mutluyum"
Sarı-kırmızılı oyunculardan Mücahit Günaydın, sezon başından beri bu anı beklediğini ve şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu ifade etti.
Mücadelelerinden dolayı sarı-lacivertli oyuncuları da tebrik eden Mücahit, şunları kaydetti:
"Çok mutluyum, bütün sezondur bu anı bekliyordum. Çok çalıştık, çok zorluk çektik. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin evinde kötü bir mağlubiyet aldık ama hatalarımızdan ders çıkarmasını bildik ve bugün kazandık. Çok mutluyum, herkesin eline sağlık. Fenerbahçe'yi de mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Az hata yapan kazandı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, destekleri çok önemli. Müthiş destekleri vardı."
Bakan Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu Galatasaray Fuzul'u kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Galatasaray Fuzul'u tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında, ''Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında rakibini yenerek şampiyon olan Galatasaray Fuzul'u kutluyorum. Fenerbahçe İstanbul Jet'i de final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Emeklerinden dolayı tüm sporcularımıza, ailelerine, antrenör ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.