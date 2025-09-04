Dolar
41.16
Euro
48.07
Altın
3,538.73
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,845.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Sırbistan galibiyeti ve grup birinciliği değerlendirmesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan karşısında aldığı galibiyetin çok değerli olduğunu ve Türk basketbolunun geleceğinde özel bir yer edineceğini söyledi.

Emre Doğan  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Sırbistan galibiyeti ve grup birinciliği değerlendirmesi

Riga

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grubunu lider tamamlayan milliler, son 16 turunda 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek.

TBF Başkanı Türkoğlu, ay-yıldızlı ekibin 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra ilk kez resmi maçlarda Sırbistan karşısında elde ettiği galibiyeti ve grup lideri olarak son 16 turuna yükselmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Tüm oyuncularla gurur duyduğunu dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Bu galibiyetin değeri, sadece namağlup şekilde grup lideri olmaktan çok daha fazlasıdır. Sırbistan karşısında elde ettiğimiz bu başarı; oyuncularımızın inancı, birlik duygusu ve sahadaki kararlılıklarının yanı sıra hocamızın ve teknik ekibimizin katkılarıyla Türk basketbolunun geleceğinde özel bir yer edinecektir. Her bir oyuncumuzu yürekten kutluyorum. Bu galibiyetin bizlere yaşattığı heyecan ve gurur için hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği"

Başkan Türkoğlu, EuroBasket 2025'te Türk milletinin desteğiyle madalya hedefine adım adım ilerleyeceklerine inandığını dile getirdi.

İsveç ile 6 Eylül Cumartesi günü yapacakları son 16 turu maçının önemine dikkati çeken Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde cumartesi günü oynayacağımız ve büyük önem taşıyan İsveç karşılaşması var. Dinlenip en iyi şekilde hazırlanarak o maça odaklanmalıyız. Bu yolculukta bizlere en büyük güç katan şey ise milletimizin desteği. Taraftarlarımızın tribünde ve ekran başında yanımızda olacağına inanıyor, onların coşkusuyla yolumuza daha güçlü devam edeceğimizi biliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
MSB: SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
UNRWA: Gazze'de aileler temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldı ve 6 aydır yardım ulaştıramıyoruz

Benzer haberler

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Sırbistan galibiyeti ve grup birinciliği değerlendirmesi

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Sırbistan galibiyeti ve grup birinciliği değerlendirmesi

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan A Milli Takım değerlendirmesi: Şu an bir hikaye yazma yolundalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na tebrik telefonu

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonalarında 43 takımla karşılaştı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonalarında 43 takımla karşılaştı
Basketbolda 24 yıllık madalya özlemi

Basketbolda 24 yıllık madalya özlemi
Ergin Ataman'ın EuroBasket 2025'te tek düşüncesi madalya

Ergin Ataman'ın EuroBasket 2025'te tek düşüncesi madalya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet