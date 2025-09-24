Potada 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Beko'nun

İstanbul
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 85-83 galip tamamlayarak kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe kupayı 8. kez kazandı
Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 8. kez zafere ulaştı.
Kupada 19. kez sahneye çıkan sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı.
Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.
Sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süren sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69, 2016-2017 sezonunda Banvit'i 75-64 yenerken Beşiktaş GAİN'i de 85-83 mağlup ederek 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 3. finali de kaybetmedi
Geçen sezon ligde play-off finali ve Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen iki takımın üçüncü finalinde de Fenerbahçe Beko salondan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, ligde oynanan play-off finalinde seriyi 4-1 ile galip tamamlayarak, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde de siyah-beyazlı rakibini 104-81 mağlup etmeyi başardı.
Sadettin Saran 3 günde kupa kazandı
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilerek sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Saran, son düdüğün çalmasıyla büyük sevinç yaşadı. Sadettin Saran, müsabakanın ardından oyuncuları kutladı.
İlk periyotta 2 anons
Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte iki takım taraftarları da takımlarına yoğun destekte bulunurken ilk anons 22. saniyede yapıldı.
Salon içinde patlayıcılardan kaynaklı yoğun patlama seslerinin yankılanması üzerine maçın hakemi anons yapılmasını talep etti. Anonsun ardından taraftarlar sadece tezahürat yaparak takımlarına desteğini sürdürdükten sonra bitime 3 dakika 30 saniye kala tribünleri sakinliğe davet eden ikinci anons yapıldı.
Son periyotta maçın bitmesine yaklaşık 6 dakika kala üçüncü anons gerçekleştirildikten sonra maçın hakemleri soyunma odasına gitti. Daha sonrasında emniyet güçleri Beşiktaş taraftarlarının arasına girerek bazılarını tribünden çıkardı.
Bakan Osman Aşkın Bak da izledi
38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
Bakan Bak'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı eşlik etti.
Osman Aşkın Bak, basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanan basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı 8. kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyor, iki kulübümüze de önümüzdeki günlerde başlayacak olan Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyorum."
Fenerbahçeli eski yöneticiler maçta
Fenerbahçe Kulübünde eski başkanı Ali Koç yönetiminde görev yapan Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, Burak Çağlan Kızılhan başta olmak üzere birçok eski yönetici karşılaşmayı saha kenarından takip etti.
Eski yöneticiler maçın sona ermesinin ardından kupa sevincini sarı-lacivertli taraftarlarla kutlarken, başkan Sadettin Saran eski yöneticilerin yanına gelerek taraftarlarına alkışlattı.
Tarık Biberovic devam edemedi
Fenerbahçe Bekolu oyuncu Tarık Biberovic ikinci yarıya devam edemedi.
Karşılaşmanın ilk bölümünde 5 dakika 38 saniye süre alan sarı-lacivertli oyuncu, yaşadığı mide rahatsızlığı sonrasında oyundan çıkarak doğrudan soyunma odasına gitti.
Beşiktaş 2 kez finalde kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için 3 kere parkeye çıkan Beşiktaş GAİN ikinci kez zafere ulaşamadı.
1986-1987 sezonunda kupayı Karşıyaka'ya kaybeden siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda ise Anadolu Efes'e karşı oynadığı müsabakadan zaferle ayrılarak müzesine ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı koydu.
Beşiktaş 3. kez finale çıktığı organizasyonda sarı-lacivertli rakibine mağlup oldu.
Sarı-lacivertlilere kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi
Geçen sezon Avrupa Ligi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Erkekler Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da zafere uzandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup eden sarı-lacivertliler, organizasyonda 8. kez kupayı kazandı.
Fenerbahçe Beko'da oyuncuların ve teknik ekibin madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri verirken, kupayı ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.
Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran kupa seremonisine sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi ve eski basketbol şube sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'yla birlikte çıktı.
Melih Mahmutoğlu'nun kupayı kaldırmasının ardından Saran, Mahmutoğlu'na kupayı Komsuoğlu'na vermesini iletti. Komsuoğlu da takım ve teknik ekiple birlikte kupa coşkusunu yaşadı.
En değerli oyuncu Hall
Müsabakanın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Beko'dan Devon Hall oldu.
Karşılaşmayı 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle tamamlayan ABD'li oyuncu, maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Tecrübeli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden takdim etti.
Beşiktaş Kaptanı Yiğit Arslan, ikincilik şiltini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay'ın elinden aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları
Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|1984-1985
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|1985-1986
|Efes Pilsen
|Galatasaray
|1986-1987
|Karşıyaka
|Beşiktaş
|1987-1988
|Eczacıbaşı
|Fenerbahçe
|1988-1989
|Çukorova
|Eczacıbaşı
|1989-1990
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1990-1991
|Fenerbahçe
|TOFAŞ SAS
|1991-1992
|Efes Pilsen
|Paşabahçe
|1992-1993
|Efes Pilsen
|TOFAŞ SAS
|1993-1994
|Fenerbahçe
|Efes Pilsen
|1994-1995
|Ülkerspor
|Galatasaray
|1995-1996
|Efes Pilsen
|Türk Telekom
|1996-1997
|Türk Telekom
|Efes Pilsen
|1997-1998
|Efes Pilsen
|Ülkerspor
|1998-1999
|TOFAŞ
|Efes Pilsen
|1999-2000
|Efes Pilsen
|Ülkerspor
|2000-2001
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2001-2002
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2002-2003
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2003-2004
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2004-2005
|Ülkerspor
|Efes Pilsen
|2005-2006
|Efes Pilsen
|Alpella
|2006-2007
|Fenerbahçe Ülker
|Efes Pilsen
|2007-2008
|Türk Telekom
|Fenerbahçe Ülker
|2008-2009
|Efes Pilsen
|Fenerbahçe Ülker
|2009-2010
|Efes Pilsen
|Fenerbahçe Ülker
|2010-2011
|Galatasaray Medical Park
|Fenerbahçe Ülker
|2011-2012
|Beşiktaş
|Anadolu Efes
|2012-2013
|Fenerbahçe Ülker
|Galatasaray Liv Hospital
|2013-2014
|Pınar Karşıyaka
|Fenerbahçe Ülker
|2014-2015
|Anadolu Efes
|Pınar Karşıyaka
|2015-2016
|Fenerbahçe
|Anadolu Efes
|2016-2017
|Fenerbahçe Doğuş
|Banvit
|2017-2018
|Anadolu Efes
|Fenerbahçe
|2018-2019
|Anadolu Efes
|Fenerbahçe
|2019-2020
|Salgın nedeniyle yapılamadı
|—
|2020-2021
|Salgın nedeniyle yapılamadı
|—
|2021-2022
|Anadolu Efes
|Fenerbahçe Beko
|2022-2023
|Deprem nedeniyle yapılmadı
|—
|2023-2024
|Anadolu Efes
|Fenerbahçe Beko
|2024-2025
|Fenerbahçe Beko
|Beşiktaş GAİN