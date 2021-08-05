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Olimpiyat Oyunlarında erkek basketbolunda ilk finalist ABD oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'üncü gününde ABD, Avustralya'yı 97-78 yenerek ilk finalist oldu.

Erkan Tiryaki   | 05.08.2021
Olimpiyat Oyunlarında erkek basketbolunda ilk finalist ABD oldu

Tokyo

Saitama Arena'da oynanan karşılaşmada ilk çeyreği Avustralya 24-18, devreyi de 45-42 önde kapattı. İkinci yarı oyuna tamamen ağırlığını koyan NBA yıldızlarından oluşan ABD, 3. çeyreği 74-55 önde tamamladı. Son çeyrekte farkı koruyan ABD, maçı 97-78 kazanarak finale çıktı.

Son 3 olimpiyatın şampiyonu ABD, üst üste 4. kez finale yükseldi. ABD'nin finaldeki rakibi Fransa-Slovenya maçının galibi olacak. Final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Maçın en skorer ismi ABD adına 23 sayı atan Kevin Durant oldu. Avustralya'da ise Patty Mills'in 15 sayısı farklı yenilgiyi önleyemedi.

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