Nikola Jokic'ten 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asistlik performans
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Sacramento Kings'i 132-123 yenerken Nikola Jokic, 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asistle 5. kez üst üste "triple-double" yaptı.
İstanbul
NBA'de 9 maç yapıldı. Nuggets konuk ettiği Kings'i 9 sayı farkla mağlup etti.
Nuggets'ta Jokic, 35 sayı, 22 ribaunt ve kendi sezon rekoru olan 17 asistle 5. kez üst üste "triple-double" yaptı ve takımını galibiyete taşıdı. NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan Jokic, bu sezon NBA'de 20 triple-double'a imza attı.
Kings'te ise Domantas Sabonis, 23 sayı ve 17 ribaunt, DeMar DeRozan ise 24 sayı kaydetti.
Bucks'tan üst üste 5. galibiyet
Doğu Konferansı'nda 4. sırada bulunan Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat'i 125-96 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.
Bucks'ta Damian Lillard 29 sayı, 11 asist ve 9 ribaunt kaydederken Giannis Antetokounmpo ise 25 sayı ve 12 ribaunt elde etti.
Heat'te ise Kel'el Ware, 22 sayı ve 10 ribaunt, Tyler Herro 21 sayı ve 9 asist kaydetti.
Sonuçlar
Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 79-101
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 119-122
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 115-121
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 125-96
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 132-123
Golden State Warriors-Chicago Bulls: 131-106
Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 117-96
Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 110-93
Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 110-140Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.