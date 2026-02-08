Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,078.70
BTC/USDT
69,049.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'nin Yunan yıldızı Antetokounmpo, bahis şirketine ortak olduğunu duyurdu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, ABD merkezli bahis kuruluşu Kalshi'ye ortak olduğunu duyurdu.

Emre Aşıkçı  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
NBA'nin Yunan yıldızı Antetokounmpo, bahis şirketine ortak olduğunu duyurdu

İstanbul

Antetokounmpo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "İnternet, görüşlerle dolu. Ben de kendi görüşlerimi oluşturmanın zamanının geldiğine karar verdim. Bugün Kalshi'ye hissedar olarak katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Spor müsabakalarının yanı sıra gündem ve farklı başlıklarda bahis oynanabilen Kalshi platformu, 31 yaşındaki Yunan basketbolcunun NBA ile ilgili piyasalarda işlem yapmasının yasak olduğunu duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kalshi, yaptığı açıklamada "NBA'de aktif bir oyuncu olarak Antetokounmpo'nun, Kalshi'nin içeriden bilgiye dayalı işlem ve piyasa manipülasyonunu yasaklayan katı hizmet şartları gereği, NBA ile ilgili piyasalarda işlem yapması yasaklanacaktır." dedi.

Bu duyurunun, takas dönemi bittikten sadece bir gün sonra yapılması ve bir NBA yıldızının doğrudan ticari bağ kurması, aktif sporcu ile bahis ilişkisi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Geçen yıl, NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier, yasa dışı kumar suçlamasıyla tutuklanmış ve takımlarından uzaklaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da otomobille çarpışarak takla atan ambulanstaki 3 kişi yaralandı
Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ve ailesi için mevlit okutuldu
Adalet Bakanı Tunç, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ürdün Kralı Abdullah ile iki ülke dostluğunu güçlendirecek kararlar aldık
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NBA'nin Yunan yıldızı Antetokounmpo, bahis şirketine ortak olduğunu duyurdu

NBA'nin Yunan yıldızı Antetokounmpo, bahis şirketine ortak olduğunu duyurdu

NBA'de Heat’i yenen Celtics, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

NBA'de Celtics, deplasmanda Rockets'ı mağlup etti

NBA'de Wizards'ı yenen Knicks, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

NBA'de Wizards'ı yenen Knicks, galibiyet serisini 7 maça çıkardı
Alperen Şengün: All-Star’a seçilememek hayal kırıklığıydı, eninde sonunda başaracağım

Alperen Şengün: All-Star’a seçilememek hayal kırıklığıydı, eninde sonunda başaracağım
Alperen Şengün 39 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı

Alperen Şengün 39 sayıyla Rockets'ı galibiyete taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet