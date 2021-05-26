Euro
10.33
Dolar
8.44
BIST 100
1,409.98
Altın
1,906.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de son şampiyon Lakers Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi

Batı Konferansı'ndaki eşleşmede son şampiyon Lakers, deplasmanda Suns'ı yenerek seride beraberliği yakalarken, Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Abdullah Tevge   | 26.05.2021
NBA'de son şampiyon Lakers Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 109-102 mağlup ederek ilk tur serisinde durumu 1-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede son şampiyon Lakers, deplasmanda Suns'ı yenerek seride beraberliği yakalarken, Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Konuk ekipte Dennis Schröder 24, LeBron James 23 sayıyla maçı tamamladı.

Suns'ta Devin Booker'ın 31 sayısı takımının mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

Mavericks, Clippers'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi

Batı Konferansı ilk tur eşlemesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 127-121 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Mavericks'te Luka Doncic 39, Tim Hardaway Jr. 28 sayı üretti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 41 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 130-108 (2-0)

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 102-109 (1-1)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-127 (0-2)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı'
AB ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılamalar hızlandı
Avrupa ülkeleri yaz turizm sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açıyor
Hong Kong'da kullanılmayan Kovid-19 aşıları çöpe atılmak zorunda kalınabilir
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 157 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

NBA'de son şampiyon Lakers Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi

NBA'de son şampiyon Lakers Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi

NBA'de en iyi gelişim gösteren oyuncu Julius Randle

Süper Lig'e yükselecek son takım İzmir derbisiyle belli olacak

Altınordu'nun tecrübeli isimleri Süper Lig hedefi için son 90 dakikaya odaklandı

Altınordu'nun tecrübeli isimleri Süper Lig hedefi için son 90 dakikaya odaklandı
NBA'de yılın altıncı adamı Jordan Clarkson

NBA'de yılın altıncı adamı Jordan Clarkson
Altınordu ile Altay, Süper Lig için yarın İstanbul'da karşılaşacak

Altınordu ile Altay, Süper Lig için yarın İstanbul'da karşılaşacak