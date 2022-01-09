Dolar
13.84
Euro
15.76
Altın
1,796.42
ETH/USDT
3,124.70
BTC/USDT
41,841.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Ömer Yurtseven'in takımı Heat, Suns'ı 123-100 yendi

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, Phoenix Suns'ı 123-100 mağlup etti. 8 asist ile NBA'deki en iyi asist performansını gösteren milli basketbolcu, 16 ribaunt ile de galibiyette önemli rol oynadı.

Fatih Erel   | 09.01.2022
NBA'de Ömer Yurtseven'in takımı Heat, Suns'ı 123-100 yendi

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 6 maçla devam edildi. Miami Heat, Phoenix Suns'ı yenerek rakibinin üç maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Ömer Faruk Yurtseven'in 34 dakika süre aldığı maçta rakibini 23 sayı farkla yenen Miami Heat, bu sezon 25. galibiyetini elde etti.

Milli basketbolcu, 7 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ile Heat'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Yurtseven, 8 asist ile NBA'deki en iyi asist performansına da ulaştı.

Sabonis'in 42 sayılık kariyer rekoru

Domantas Sabonis'in 42 sayı ile kariyer rekoru kırdığı maçta Indiana Pacers, Utah Jazz'ı 125-113 yendi.

Sabonis, 7'de 7'lik bir şutla ilk çeyrekte 42 sayının 17'sini kaydetti.

Lance Stephenson, Pacers'ta yedek kulübesinden 16 sayı, 14 asist ve dört top çalma ile oynadı.

Indiana adına Duane Washington 16 sayı ve Justin Holiday 15 sayı ekledi.

Donovan Mitchell, 36 sayı ve 9 asistle Utah'ın en skorer ismi oldu.

Jazz'da Bojan Bogdanovic 21, Jordan Clarkson 18 sayı kaydetti.

Grizzlies üst üste 8. galibiyetini elde etti

Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers'ı 123-108 yenerek üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

Grizzlies, 2015'ten beri NBA'de ilk defa sekiz maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Grizzlies'da Jaren Jackson, 26 sayı ve Desmond Bane 23 sayı ile oynadı.

Sonuçlar

LA Clippers - Memphis Grizzlies: 108-123

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 114-106

Detroit Pistons-Orlando Magic: 97-92

Indiana Pacers-Utah Jazz: 125-113

Boston Celtics-New York Knicks: 99-75

Phoenix Suns-Miami Heat: 100-123


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı
Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü
Fransa'da son 24 saatte 303 bin 669 Kovid-19 vakası belirlendi
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyon 500 bini aştı
Türkiye'de 66 bin 237 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Ömer Faruk Yurtseven, NBA rekoruna ortak oldu

Ömer Faruk Yurtseven, NBA rekoruna ortak oldu

NBA'de Ömer Yurtseven'in takımı Heat, Suns'ı 123-100 yendi

ABD'de yerel yönetici Selen'in hedefi, ABD'deki Türklerin Kongrede ilk temsilcisi olmak

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 836 bin 603'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 836 bin 603'e çıktı
İhracat artışında başı çeken ABD'den Türk ürünlerine rekor talep

İhracat artışında başı çeken ABD'den Türk ürünlerine rekor talep
Avrupa'da slot hakkı için binlerce boş uçuş yapılıyor

Avrupa'da slot hakkı için binlerce boş uçuş yapılıyor