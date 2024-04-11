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NBA'de Nikola Jokic "double double" yaptı, Nuggets zirve mücadelesini kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 116-107 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
NBA'de Nikola Jokic "double double" yaptı, Nuggets zirve mücadelesini kazandı

İstanbul

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan takımların karşı karşıya geldiği mücadeleyi 9 sayı farklı kazanan Nuggets, bu sezon 56. galibiyetini elde etti.

Nikola Jokic'in 41 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yaptığı Nuggets'ta, Jamal Murray 20 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Michael Porter Jr. ise 18 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 25 sayı, 4 asist, Mike Conley 19 sayı, 4 ribaunt, Rudy Gobert 15 ribaunt, 13 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 110-98

Miami Heat-Dallas Mavericks: 92-111

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 114-115

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 106-102

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 117-99

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 127-89

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 116-107

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 108-124

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