Euro
8.96
Dolar
7.69
BIST 100
1,101.91
Altın
1,854.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin kortej yürüyüşü ve açılış törenine katılıyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Miami Heat konferans finallerinde seriyi 3-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Boston Celtics'i 112-109 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalinde seriyi 3-1'e getirdi.

Berad Büyük   | 24.09.2020
NBA'de Miami Heat konferans finallerinde seriyi 3-1 yaptı

İstanbul

NBA play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edildi.

Heat, 4 oyuncusunun sergilediği skorer performansla Celtics'i 112-109 mağlup ederek, serinin dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Tyler Herro 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Jimmy Butler 24 sayı, 9 ribaunt, 3 asistlik performanslarıyla galibiyette ön plana çıktı. Bam Adebayo 20, Goran Dragic ise 22 sayıyla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 28, Jaylen Brown'ın 21 ve Kemba Walker'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (2-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Kovid-19 nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına getirilen giriş yasağını kaldırdı
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada Kovid-19 salgınında ikinci dalgada
New York Times Meydanı'ndaki yılbaşı kutlaması bu yıl sanal ortamda yapılacak
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1129, Brezilya'da 869 kişi öldü
Afrika'da son 24 saatte 9 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

NBA'de Miami Heat konferans finallerinde seriyi 3-1 yaptı

NBA'de Miami Heat konferans finallerinde seriyi 3-1 yaptı

Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı

Son saniye basketiyle kazandı

NBA'de Boston Celtics, konferans finallerinde ilk galibiyetini aldı

NBA'de Boston Celtics, konferans finallerinde ilk galibiyetini aldı
NBA'de Los Angeles Lakers konferans finallerine galibiyetle başladı

NBA'de Los Angeles Lakers konferans finallerine galibiyetle başladı
NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo