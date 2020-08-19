Euro
8.80
Dolar
7.37
BIST 100
1,104.72
Altın
1,987.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off'lara mağlubiyetle başladı.

Mutlu Demirtaştan   | 19.08.2020
NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı

İstanbul

NBA play-off'ları, iki konferansta oynanan 4 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda 8. sırayı alan Portland Trail Blazers, play-off ilk turunda karşılaştığı konferans lideri Lakers'ı 100-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 34, CJ McCollum 21, Jusuf Nurkic 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

LeBron James'in 23 sayı, 17 ribaunt, 16 asistle "triple double" performansı ve Anthony Davis'in 28 sayı, 11 ribauntluk katkısı Lakers'ın mağlubiyetini önleyemedi.

Magic, Bucks'ı mağlup etti

Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara giren Orlando Magic, konferans birincisi Milwaukee Bucks'ı 122-110 yendi.

İlk tur serisinde 1-0 üstünlük yakalayan Magic'te Nikola Vucevic 35, Terrence Ross 18, Gary Clark ve Markelle Fultz 15'er sayıyla oynadı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadelede Bucks adına Giannis Antetokounmpo 31, George Hill 16, Eric Bledsoe 15 sayı kaydetti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 123-108 (1-0)

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 93-100 (0-1)

Milwaukee Bucks-Orlando Magic:110-122 (0-1)

Indiana Pacers-Miami Heat: 101-113 (0-1)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da yeni Kovid-19 vakalarında düşüş
Pakistan'da, Çin'in Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri yapılacak
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 937 bini geçti
Kovid-19 ile mücadeleye Gilead Sciences Türkiye’den kritik 2 bağış daha
Son 24 saatte Çin’de 17, Güney Kore’de 297 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Benzer haberler

NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı

NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Donovan Mitchell'ın 57 sayısı Utah Jazz'a yetmedi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin yeni logosu görücüye çıktı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin yeni logosu görücüye çıktı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
NBA'de play-off bileti alan son takım Trail Blazers

NBA'de play-off bileti alan son takım Trail Blazers