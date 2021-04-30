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NBA'de Houston Rockets 20 yaşındaki Kevin Porter'ın 50 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets'ın, Milwaukee Bucks'ı 143-136 mağlup ettiği müsabakada 20 yaşındaki Kevin Porter Jr, 50 sayı ve 11 asist üreterek NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan en genç oyuncu oldu.

Abdullah Tevge   | 30.04.2021
NBA'de Houston Rockets 20 yaşındaki Kevin Porter'ın 50 sayısıyla kazandı

İstanbul

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan Rockets'ın sahasında Bucks'ı yendiği maçta NBA tarihine geçen Kevin Porter Jr, 50 sayı ve üzeri ile 10 asist ve üzeri istatistiğe ulaşan en genç oyuncu olma unvanını 23 yaşında bu performansı gösteren LeBron James'ten (50 sayı, 10 ribaunt) aldı.

Ayrıca 20 yaşındaki basketbolcu, Rockets kulüp tarihinde de şimdiye kadar bu istatistiğe ulaşan tek oyuncu olan James Harden'ın (8 kez) ardından ikinci isim oldu.

Nets galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-113 yenerek üst üste 4. galibiyetini kazandı.

Nets'te 42 sayı, 10 asist ile "double-double" yapan Kevin Durant, takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Pacers'ta Caris LeVert'in 36 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 105-115

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 143-136

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 126-114

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 121-111

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 95-109




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