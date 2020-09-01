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NBA'de 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu' ödülü Ingram'ın oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünü, New Orleans Pelicans'tan Brandon Ingram kazandı.

Mutlu Demirtaştan   | 01.09.2020
NBA'de 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu' ödülü Ingram'ın oldu

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre spor medyasından 100 kişilik jürinin oylarıyla belirlenen normal sezon "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünün sahibi, New Orleans Pelicans'ın 23 yaşındaki forveti Brandon Ingram oldu.

Oylamada Miami Heat'ten Bam Adebayo ikinci, Dallas Mavericks'ten Luka Doncic üçüncü sırayı aldı.

Los Angeles Lakers'ta 2018-2019 sezonunu 18,3 sayı, 5,1 ribaunt, 3 asist istatistikleriyle tamamlayan ABD'li basketbolcu Ingram, Pelicans'ta ise 2019-2020 sezonunda maç başına 23,8 sayı, 6,1 ribaunt, 4,2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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