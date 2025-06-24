Dolar
39.61
Euro
46.03
Altın
3,318.96
ETH/USDT
2,422.00
BTC/USDT
105,568.00
BIST 100
9,419.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "HİSER Kümelenme Konferansı"nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Beşiktaş Fibabanka ise seriyi uzatmak için sahaya çıkacak

İki ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

Metin Arslancan  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Beşiktaş Fibabanka ise seriyi uzatmak için sahaya çıkacak

İstanbul

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

Ev sahibi olduğu ilk iki maçı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 üstünlüğü eline almıştı. Daha sonra Beşiktaş Fibabanka, üçüncü karşılaşmada konuk ettiği rakibini 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirse de sarı-lacivertliler, dün oynanan dördüncü müsabakayı 91-87 kazandı ve seriyi 3-1 yaptı.

Fenerbahçe Beko, yarın taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 12. şampiyonluğuna ulaşacak.

Ligde normal sezonu ikinci basamakta tamamlayan Beşiktaş Fibabanka ise deplasmanda iki, sahasında ise kaybettiği bir maçın ardından yarın kazanarak seriyi altıncı karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Beşiktaş Fibabanka'nın kazanması halinde altıncı maç, 27 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 24 kişi yaralandı
Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişinde gelecek hafta yoğunluk bekleniyor
İstanbul merkezli 8 ilde restoran zincirine yönelik FETÖ operasyonunda 60 zanlı yakalandı
Bursa merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Beşiktaş Fibabanka ise seriyi uzatmak için sahaya çıkacak

Fenerbahçe Beko şampiyonluk, Beşiktaş Fibabanka ise seriyi uzatmak için sahaya çıkacak

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 yendi

Türkiye, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın takım istatistiklerinde parlıyor

NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder

NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet