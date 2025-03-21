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NBA'de DeRozan'ın 25 bin sayıya ulaştığı maçta Bulls, Kings'i 128-116 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) DeMar DeRozan'ın 25 bin sayıya ulaştığı maçta Chicago Bulls, deplasmanda Sacramento Kings'i 128-116 yendi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
NBA'de DeRozan'ın 25 bin sayıya ulaştığı maçta Bulls, Kings'i 128-116 yendi

Ankara

NBA'de 5 maç yapıldı. Sacramento'daki Golden 1 Center'da oynanan müsabakada Bulls, Kings'i 12 sayı farkla mağlup etti.

Konuk ekipte Coby White 35, Kevin Huerter ise 25 sayıyla galibiyette ön plana çıkan oyunculardan oldu. Bulls'ta Nikola Vucevic de 24 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

Sacramento Kings'te Malik Monk, 34 sayı kaydederken, 22 sayıyla oynayan takım arkadaşı DeMar DeRozan, NBA'de 25 bin sayıya ulaşan 27. oyuncu oldu.

Chicago Bulls, 30 galibiyet, 40 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırada bulunurken Sacramento Kings, 35 galibiyet ve 34 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 9. sırasında yer alıyor.

Butler "triple-double" yaptı, Warriors kazandı

Golden State Warriors, Jimmy Butler'ın "triple-double" yaptığı maçta, evi Chase Center'da Toronto Raptors'ı 117-114 mağlup etti.

Butler'ın 16 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle Warriors'ı sırtladığı müsabakada takım arkadaşı Draymond Green de 21 sayı kaydetti.

Ev sahibi ekibin yıldızı Stephen Curry, 17 sayı attığı maçta sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Raptors'ta Scottie Barnes'ın 29 sayı ve 10 ribauntluk "double-double"ı galibiyet için yeterli olmadı.

Golden State Warriors, 41 galibiyet, 29 yenilgiyle Batı Konferansı'nın 6. sırasında bulunurken Toronto Raptors, 24 galibiyet ve 46 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 105-99

Charlotte Hornets-New York Knicks: 115-98

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 116-128

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 117-114

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 89-118

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