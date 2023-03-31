Dolar
19.18
Euro
20.87
Altın
1,974.51
ETH/USDT
1,787.60
BTC/USDT
27,853.00
BIST 100
4,841.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

NBA'de Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 41 sayı farkla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 140-99 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
NBA'de Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 41 sayı farkla yendi

İstanbul

NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Celtics, zirvenin sahibi Bucks'ı 41 sayı farkla mağlup ederek 53. galibiyetini aldı.

Jayson Tatum 40 sayı, 8 ribaunt ve Jaylen Brown 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle Celtics'in galibiyetinde ön plana çıktı. Tatum, 22. kez bir maçta 40 ve üstü sayıya ulaşarak Paul Pierce'ı (21) geride bıraktı ve Celtics tarihinde bunu en çok başaran ikinci isim oldu. Larry Bird, 47 maçla bu alanda zirvede bulunuyor.

Bucks'ta (55 galibiyet, 22 mağlubiyet) ise Celtics'e karşı Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 7 ribaunt, Khris Middleton 13 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Bobby Portis 12 sayı, 10 ribaunt üretti.

Pelicans'tan kritik galibiyet

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren New Orleans Pelicans, zirvede bulunan Denver Nuggets'ı 107-88'lik skorla geçti.

Sezonun 39. galibiyetini elde ederek 7. sıraya yükselen Pelicans'ta Brandon Ingram, 31 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. CJ McCollum 23, Trey Murphy ve Jonas Valanciunas 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nikola Jokic'in forma giymediği ev sahibi Nuggets'ta Jamal Murray 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve Bruce Brown 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asist kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
NBA
Bu haberi paylaşın
Sezonu kapatan Ilgaz Dağı'ndaki kayak tesisi kar yağışının ardından tekrar açılıyor
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine yaşam merkezi ve atölyeler yapılacak
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, mesleğine bağlılığı ve pozitif enerjisiyle hatırlanıyor
Sivas'ta, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası obruklar oluştu

Benzer haberler

NBA'de Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 41 sayı farkla yendi

NBA'de Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 41 sayı farkla yendi

NBA'de Alperen Şengün'ün 21 sayısı Rockets'a galibiyet için yetmedi

NBA'de Memphis Grizzlies'ten üst üste 7. galibiyet

Cedili Cavaliers, Alperenli Rockets'ı yenerek NBA play-off'larını garantiledi

Cedili Cavaliers, Alperenli Rockets'ı yenerek NBA play-off'larını garantiledi
NBA'de Phoenix Suns, Philadelphia 76ers'ı mağlup etti

NBA'de Phoenix Suns, Philadelphia 76ers'ı mağlup etti
NBA'de Embiid'in 46 sayısı yetmedi, Warriors kazandı

NBA'de Embiid'in 46 sayısı yetmedi, Warriors kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet