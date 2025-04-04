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NBA'de Adem Bona'nın 28 sayısı Philadelphia 76ers'ın galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 28 sayı, 6 ribauntla oynadığı maçta Milwaukee Bucks'a 126-113 yenildi.

Emre Aşıkçı  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
NBA'de Adem Bona'nın 28 sayısı Philadelphia 76ers'ın galibiyetine yetmedi

İstanbul

NBA'de 6 maç yapıldı. 76ers'da Quentin Grimes 24 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken Guerschon Yabusele'nin 22 sayısı ve Jared Butler'in 14 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bucks'da Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 20 asist, 17 ribaunt ve "triple-double"la galibiyetin mimarı oldu.

Brook Lopez 17 sayıyla oynarken Kyle Kuzma 16 sayılık performans gösterdi.

Memphis Grizzlies son saniye basketiyle kazandı

Memphis Grizzlies deplasmanda Miami Heat'i Ja Morant'ın son saniye basketiyle 110-108 mağlup etti.

Grizzlies'da Morant 30 sayıyla oynarken Scotty Pippen Jr. ve Desmond Bane 17'şer sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Miami Heat'de Tyler Herro 35 sayı, Bam Adebayo 26 sayı ve Kel'el Ware 13 sayı,15 ribauntluk performans gösterdi.

Sonuçlar:

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 113-126

Washington Wizards-Orlando Magic: 97-109

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 103-112

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 108-110

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 90-105

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 116-123

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