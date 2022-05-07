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NBA'de 76ers ve Mavericks konferans yarı finalinde farkı bire indirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerindeki ilk maçlarını kazanan Philadelphia 76ers ve Dallas Mavericks, serilerini 2-1'e getirdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 07.05.2022
NBA'de 76ers ve Mavericks konferans yarı finalinde farkı bire indirdi

Ankara

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Philadelphia 76ers, göz çukurundaki kırık nedeniyle 2 maç kaçıran Joel Embiid'in formasına kavuştuğu mücadelede, Doğu Konferansı lideri Miami Heat'i 99-79 mağlup etti.

Özel bir maskeyle sahaya çıkan ev sahibi 76ers'ın all-star pivotu Embiid, 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Danny Green ve Tyrese Maxey 21'er, James Harden da 17 sayı attı.

Yüzde 35,1 saha içi isabetiyle oynayan Heat'i, 33 sayı, 9 ribaunt üreten Jimmy Butler ayakta tutmaya çalıştı.

76ers'ta forma giyen Furkan Kormaz ve Heat'te oynayan Ömer Faruk Yurtseven skora katkı yapamadı.

Mavericks, Suns serisinin 3. maçını kazandı

Dallas Mavericks, 2-0 geride olduğu Batı Konferansı yarı final serisinde, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 103-94 yendi.

Mavericks'i galibiyete, 28 sayı, 5 asist üreten Jalen Brunson ve 26 sayı, 13 ribaunt, 9 asistle "double double" yapan Luka Doncic taşıdı.

Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Suns'ta Jae Crowder 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Devin Booker 18 sayı, 6 asist ve Deandre Ayton 16 sayı, 11 ribauntla oynadı.

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