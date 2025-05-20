NBA'de 2024-2025 sezonunun en iyi çaylak takımları belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ilk sezonunu geçiren oyunculardan oluşan en iyi çaylak 5'leri belirlendi.
İstanbul
NBA'den yapılan açıklamaya göre, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylama sonucunda 2024-2025 sezonunun en iyi iki çaylak takımı belli oldu.
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Alex Sarr (Washington Wizards), Zach Edey (Memphis Grizzlies), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Jaylen Wells (Memphis Grizzlies) ve sezonun en iyi çaylak oyuncusu seçilen Stephon Castle (San Antonio Spurs), en iyi çaylak takımının ilk 5'ine girdi.
En iyi ikinci çaylak takımının ilk 5'inde ise Matas Buzelis (Chicago Bulls), Bub Carrington (Washington Wizards), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers), Yves Missi (New Orleans Pelicans) ve Kel'el Ware'ye (Miami Heat) yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.