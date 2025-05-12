Dolar
38.75
Euro
43.08
Altın
3,223.04
ETH/USDT
2,547.10
BTC/USDT
104,261.00
BIST 100
9,614.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA play-off'larında Pacers, Cavaliers karşısında seriyi 3-1'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 129-109 yenerek seriyi 3-1 yaptı.

Mutlu Demirtaştan  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
NBA play-off'larında Pacers, Cavaliers karşısında seriyi 3-1'e getirdi

İstanbul

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Pacers, Cavaliers karşısında bir ara farkı 44 sayıya çıkardığı ve 7 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı karşılaşmayı kazanarak konferans finaline bir adım daha yaklaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ev sahibi Pacers'ta Pascal Siakam 21, Myles Turner ve Obi Toppin 20'şer sayı kaydetti.

Cavaliers'ta ise Darius Garland'ın 21 ve Isaac Okoro'nun 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.


Thunder seriyi eşitledi

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Denver Nuggets'ı 92-87 yenerek Batı Konferansı yarı final serisini 2-2'ye getirdi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Aaron Wiggins ve Cason Wallace 11'er sayı attı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 13 ribaunt, Jamal Murray ve Christian Braun ise 17'şer sayıyla oynadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti'li Ala'dan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'a gidecek
Diyarbakır'da 1 milyon 94 bin 950 kök Hint keneviri ve 333 bin 850 kök skunk ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Dolandırıcılık şebekesine yönelik 17 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

NBA play-off'larında Pacers, Cavaliers karşısında seriyi 3-1'e getirdi

NBA play-off'larında Pacers, Cavaliers karşısında seriyi 3-1'e getirdi

NBA play-off'larında Nuggets, Thunder'ı uzatmada yenerek seride 2-1 öne geçti

NBA'de Timberwolves, Warriors karşısında seriyi 1-1 yaptı

NBA Oklahoma City Thunder, seriyi eşitledi

NBA Oklahoma City Thunder, seriyi eşitledi
NBA play-off'larında Pacers, Cavaliers'ı 120-119 yendi

NBA play-off'larında Pacers, Cavaliers'ı 120-119 yendi
NBA'de sezonun başantrenörü ödülünü Kenny Atkinson kazandı

NBA'de sezonun başantrenörü ödülünü Kenny Atkinson kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet