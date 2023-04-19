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Spor, Basketbol

NBA play-off'ları ilk turunda Suns, Clippers karşısında seriyi 1-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı 123-109 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

Mutlu Demirtaştan  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
NBA play-off'ları ilk turunda Suns, Clippers karşısında seriyi 1-1 yaptı

İstanbul

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Suns, Devin Booker'ın 38 sayı, 9 asistle ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Clippers'ı mağlup ederek seriyi eşitledi.

Ev sahibi takımda Kevin Durant 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Torrey Craig 17 sayı, 3 ribaunt ve Chris Paul 16 sayı, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Russell Westbrook 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Celtics ikinci maçta da kazandı

Doğu Konferansı ilk tur karşılaşmasında Boston Celtics, sahasında Atlanta Hawks'ı 119-106 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Derrick White 26 sayı, 7 ribauntla Celtics'in galibiyetinde ön plana çıktı.

Hawks'ta Dejounte Murray'nin 29 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Trae Young'ın 24 sayı, 6 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Cavaliers seriyi eşitledi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, New York Knicks'i 107-90 mağlup ederek Doğu Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-1'e taşıdı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 32 sayı, 7 asist, Caris LeVert 24 sayı, 4 ribaunt ve Donovan Mitchell 17 sayı, 13 asistle oynadı. Cedi Osman ise 22 dakika 45 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 5 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

Knicks'te Julius Randle 22 sayı, 8 ribaunt ve Jalen Brunson 20 sayı, 6 asist üretti.

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