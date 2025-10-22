Dolar
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA efsanesi Michael Jordan, basketbolu çok özlüyor

ABD Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanelerinden Michael Jordan, basketboldaki rekabet ve mücadele ruhunun yaşama sebebi olduğunu ve parkeyi çok özlediğini söyledi.

Yunus Kaymaz  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
NBA efsanesi Michael Jordan, basketbolu çok özlüyor

Londra

NBC'ye konuşan 62 yaşındaki Jordan, "Sihirli bir hap alıp, şortlarımı giyip bugün basketbol oynamaya çıkabilmeyi isterdim, çünkü ben buyum." dedi.

Kariyerinde 6 NBA şampiyonluğu kazanan, 5 kez MVP seçilen Jordan, "O tür bir rekabet, mücadele ruhu benim yaşama sebebim ve onu özlüyorum. Basketbol oynamanın o yönünü özlüyorum." ifadelerini kullandı.

