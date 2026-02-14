Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA efsanelerinden Chris Paul, 40 yaşında emekliliğini açıkladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) efsanelerinden Chris Paul, Toronto Raptors tarafından serbest bırakılmasının ardından 40 yaşında parkelere veda ettiğini duyurdu.

Fatih Erel  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
NBA efsanelerinden Chris Paul, 40 yaşında emekliliğini açıkladı

İstanbul

ABD'li yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşte bu kadar. 21 yılın ardından basketbola veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

Chris Paul, NBA tarihinin en büyük oyun kurucularından biri olarak kabul edilirken 12 kez NBA All-Star seçilmiş ve 2006 yılında ise "Yılın Çaylak Oyuncusu" ödülünü kazanmıştı.

Paul, NBA tarihinde hem asist (12 bin 552) hem de top çalma (2 bin 728) kategorilerinde ikinci sırada bulunuyor.​​​​​​​

