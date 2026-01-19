Dolar
Basketbol, Dünyadan Spor

NBA All-Star'da konferanslarda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu

NBA All-Star ilk 5'lerine 21 yıldır seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi.

Yunus Kaymaz  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
NBA All-Star'da konferanslarda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu

Greater London

2026 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı'nda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu.

Organizasyonun internet sitesindeki göre Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) yer alıyor.

Batı Konferansı'nda ise Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ilk 5'e seçildi.

NBA'de 21 yıldır All-Star ilk 5'lerine seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi.

Açıklamada, All-Star yedeklerinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

2026'da yeni format

NBA'de bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

All-Star maçlarının yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.

Üç takım 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek. 3 takımda en az 8'er oyuncu olacak ve iki konferanstan 12'şer basketbolcu seçilecek.

Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından seçilirken kalan 7 isim, NBA baş antrenörleri tarafından belirlenecek.

All-Star seçimlerinde bu yıl pozisyon sınırlaması olmayacak.

Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Komiseri Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.

