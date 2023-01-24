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Los Angeles Lakers, Rui Hachimura'yı kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden (NBA) Los Angeles Lakers, Washington Wizards'ta forma giyen Japon oyuncu Rui Hachimura'yı renklerine bağladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 24.01.2023
Los Angeles Lakers, Rui Hachimura'yı kadrosuna kattı

Ankara

Lakers'tan yapılan açıklamada, Kendrick Nunn takası ve 3 adet ikinci tur draft hakkı karşılığında 24 yaşındaki Hachimura'nın kadroya katıldığı belirtildi.

Wizards formasını 2019'dan itibaren giyen Hachimura, bu sezon 30 maçta 13 sayı ve 4,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

Bu sezon 39 maçta 6,7 sayı ortalaması yakalayan Wizards forması giyecek 27 yaşındaki Nunn ise dizindeki sakatlık nedeniyle geçen yıl Lakers'ta süre alamamıştı.

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