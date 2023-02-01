Dolar
18.82
Euro
20.47
Altın
1,923.93
ETH/USDT
1,575.30
BTC/USDT
23,074.00
BIST 100
4,985.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"nda konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

LeBron James, NBA tarihinin en çok asist yapan 4. oyuncusu oldu

Los Angeles Lakers'ın New York Knicks'i uzatmada 129-123 yendiği maçta "triple-double" yapan LeBron James, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en çok asist üreten 4. oyuncusu oldu.

Mutlu Demirtaştan   | 01.02.2023
LeBron James, NBA tarihinin en çok asist yapan 4. oyuncusu oldu

İstanbul

NBA'e 5 maçla devam edildi. LeBron James, Knicks deplasmanında 28 sayı, 10 ribaunt, 11 asistlik performans sergileyerek Lakers'ı sezonun 24. galibiyetine taşıdı. 38 yaşındaki James, NBA'de 20. sezonunu geçiren oyuncular arasında "triple-double" yapan ilk isim olmayı başardı.

Kariyerinde 10 bin 338 asist üreten James, lig tarihinin en fazla asist yapan oyuncuları sıralamasında Mark Jackson (10 bin 334) ve Steve Nash'i (10 bin 335) geride bıraktı. Yıldız basketbolcu, listede John Stockton (15 bin 806) Jason Kidd (12 bin 91) ve Chris Paul'un (11 bin 246) ardından 4. sırada yer aldı.

Ayrıca kariyerinde 38 bin 299 sayıya ulaşan James'in NBA normal sezonlarının en skorer ismi Kerim Abdülcabbar'ı (38 bin 387) geçmesine 89 sayı kaldı.

Öte yandan Knicks karşısında Anthony Davis 27 sayı, 9 ribaunt, Rui Hachimura 19 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Knicks'te ise Jalen Brunson 37, Julius Randle 23 sayı kaydetti.

Jokic "triple-double" yaptı, Nuggets kazandı

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 122-113 yendi.

İki maç sonra kazanarak 35 galibiyete ulaşan Nuggets'ta Nikola Jokic, 26 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle bu sezon 16. kez "triple-double" yaptı. Jamal Murray ise 32 sayı, 5 ribaunt, 6 asist üretti.

Üst üste 9 olmak üzere 26. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta CJ McCollum ve Herbert Jones 21'er sayı attı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 97-100

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 123-129 (Uzatmada)

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 103-108

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 124-115

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 122-113

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte kar etkili oluyor
Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı
Türkiye, 2022'de en çok Almanya'dan ziyaretçi ağırladı
Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı
Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı

Benzer haberler

LeBron James, NBA tarihinin en çok asist yapan 4. oyuncusu oldu

LeBron James, NBA tarihinin en çok asist yapan 4. oyuncusu oldu

NBA lideri Celtics, Lakers'ı uzatmada mağlup etti

NBA All-Star maçında takımların ilk 5'i ve kaptanları belli oldu

LeBron James'in rekor kırdığı maçta Lakers farklı mağlup oldu

LeBron James'in rekor kırdığı maçta Lakers farklı mağlup oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet