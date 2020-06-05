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Basketbol, Dünyadan Spor

Kevin Durant futbol kulübüne ortak oldu

Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, futbol kulübüne ortak oldu.

Yunus Kaymaz   | 05.06.2020
Kevin Durant futbol kulübüne ortak oldu

İstanbul

ABD basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki basketbolcunun Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Philadelphia Union'a ait yüzde 1 ile 5 arasında hisseyi satın aldığı kaydedildi. 

Durant'ın daha önce de MLS ekiplerinden DC United'ın hisselerini satın almak için iki kez girişimde bulunduğu ancak bunun gerçekleşmediği basına yansıdı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, İngiliz temsilcisi Liverpool'un yüzde 2'lik hissesini satın alırken, Houston Rocketslı James Harden da MLS takımlarından Houston Dynamo ve kadın futbol takımı Houston Dash'a ortak olmuştu.

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