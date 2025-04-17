Kadın basketbolunda final serisi ikinci maçı yarın oynanacak

İstanbul
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Can Mavisu, Kerem Yılmaz ve Ozan Gönen hakem üçlüsü görev yapacak.
İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetiminde çıktığı ilk müsabakada Çimsa ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup eden sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti.
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Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı 20 Nisan Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Takımlardan birinin 3 galibiyete ulaşamaması durumunda oynanacak 4. ve 5. maçların programı ise daha sonra açıklanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.