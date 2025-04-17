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Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda final serisi ikinci maçı yarın oynanacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında yarın Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek.

Ceren Aydınonat  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Kadın basketbolunda final serisi ikinci maçı yarın oynanacak

İstanbul

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Can Mavisu, Kerem Yılmaz ve Ozan Gönen hakem üçlüsü görev yapacak.

İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetiminde çıktığı ilk müsabakada Çimsa ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup eden sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti.

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Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı 20 Nisan Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Takımlardan birinin 3 galibiyete ulaşamaması durumunda oynanacak 4. ve 5. maçların programı ise daha sonra açıklanacak.

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