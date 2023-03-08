Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı ağırlayacak

İstanbul
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip K Grubu'nda oynadığı 3 maçta aldığı 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
İspanyol ekibi ise oynadığı grupta oynadığı 3 maçı da kazandı.
İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Unicaja 81-76 kazandı.
Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.