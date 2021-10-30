Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Galatasaray Nef Başantrenörü Ekrem Memnun'dan büyük fedakarlık

Tecrübeli başantrenör, ağabeyinin vefat haberini almasına rağmen takımının başında Frutti Extra Bursaspor maçına çıktı.

Emrah Oktay   | 30.10.2021
Galatasaray Nef Başantrenörü Ekrem Memnun'dan büyük fedakarlık Fotoğraf: Şebnem Coşkun - AA

İstanbul

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile yaptıkları maçtan önce ağabeyi İsmet Memnun'un vefat ettiği haberini almasına rağmen takımımın başında sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi'nde kazandığımız Frutti Extra Bursaspor maçı öncesinde ağabeyi İsmet Memnun'un vefat haberini almasına rağmen takımının başında sahaya çıkan başantrenörümüz Ekrem Memnun'a ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, kulübümüze kazandırdığı tarihi başarıların yanı sıra aldığı acı haberin ardından sahaya çıkma karakterini ortaya koyarak Galatasaraylı kimliği ve duruşunu bir kez daha gösteren efsane başantrenörümüz Ekrem Memnun'a teşekkürü bir borç biliriz." denildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı tribünden izleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da GS TV'ye açıklamada bulundu. Memnun'a teşekkür eden Elmas, "Sevgili Ekrem hocamıza ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Böyle üzgün bir gününde takım başında olduğu için de kendisine bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 23 bin 96 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da son 24 saatte 40 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
Japonya'da Kovid-19'a karşı üretilen 82 milyon maske depolarda bekliyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay

Benzer haberler

Galatasaray Nef Başantrenörü Ekrem Memnun'dan büyük fedakarlık

Galatasaray Nef Başantrenörü Ekrem Memnun'dan büyük fedakarlık

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde farklı kazandı

Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos'a mağlup oldu

NBA'de Thunder, 26 sayı geriden gelip Lakers'ı yendi

NBA'de Thunder, 26 sayı geriden gelip Lakers'ı yendi
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i konuk edecek

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i konuk edecek
Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos'a yenildi

Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos'a yenildi