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Spor, Basketbol

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Efe Güven ile yollarını ayırdı

Ercan Doğan   | 27.04.2022
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Efe Güven ile yollarını ayırdı

İstanbul

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Efe Güven ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018’den beri kadın basketbol A takımımızın başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven’e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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