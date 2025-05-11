Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamladı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olarak organizasyonun 2024-2025 sezonunu ikinci tamamladı.
Atina
Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olan Galatasaray, organizasyonu 2. sırada tamamladı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen finalde Galatasaray ile Unicaja Malaga, karşı karşıya geldi.
SUNEL Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini İspanya ekibi 19-13 önde bitirdi. İlk yarıyı da 37-31 üstün tamamlayan Unicaja Malaga, 3. periyodu da 56-49 önde tamamladı. İspanya temsilcisi, son çeyrekte de hata yapmayarak karşılaşmadan 83-67 galip ayrıldı.
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Unicaja Malaga, üst üste 2. kez şampiyon oldu
Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.
Geçen sezon organizasyonun finalinde ülkesinin takımlarından La Laguna Tenerife'yi 80-75 yenerek kupaya uzanan Unicaja Malaga, Galatasaray galibiyetiyle birlikte üst üste 2. şampiyonluğunu yaşadı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan 3. Türk takımı oldu
Sarı-kırmızılı ekip, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde mücadele eden 3. Türk takımı oldu.
Daha önce iki Türk takımının final oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak Banvit, 2016-2017 sezonunda İspanya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonun yarı finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 83-74 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde de La Laguna Tenerife ile karşılaşan Banvit, rakibine 63-59 yenildi.
Karşıyaka ise 2020-2021 sezonunda 8'li final şeklinde Rusya'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı. İzmir ekibi, finalde karşılaştığı San Pablo Burgos'a 64-59 mağlup olarak organizasyonu 2. sırada tamamladı.
Şampiyonluk maçında Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olan Galatasaray, Banvit ve Karşıyaka'nın ardından organizasyonda finale yükselen 3. Türk takımı oldu.
Unicaja Malaga'yı bu sezon 2 kez mağlup oldu
İspanya temsilcisi, bu sezon Galatasaray'ı 2 kez mağlup etti.
Son 16 turunda Galatasaray ile J Grubu'nda yer alan Unicaja Malaga, deplasmanda sarı-kırmızılılara 86-84 mağlup olurken, iç sahada da 97-91 kazandı.
Unicaja Malaga, Galatasaray ile oynadığı final karşılaşmasından da 83-67 galip ayrıldı.
Finali Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmayı yerinde takip etti.
SUNEL Arena'daki yerini alan Özbek, karşılaşmayı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk ve kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.
Ayrıca Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, bu müsabakada salondaki yerini aldı.
Yakup Sekizkök: Galatasaray'ın Avrupa basketbolunun en üst seviyesini hak ettiğimizi göstermemiz lazım
Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olan Galatasaray'da başantrenör Yakup Sekizkök, daha iyi kadro kurmak için hazırlıklara başlayacaklarını söyledi.
Yakup Sekizkök, SUNEL Arena'daki karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yakup Sekizkök, final maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim için başarı kupayı kazanmaktı. Biz, bunu kafaya koymuştuk. Finali oynadık. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum. Bu noktada tecrübe ve basit hatalar ön plana çıktı. Maçta faul problemine girdik. Rotasyonda Tyrone Wallace ve Roberts Blumbergs dışında kenardan sayı katkısı alamadık. Maçın son 2-3 dakikasına kadar 5-7 sayılarda farkı götürdük. Zaman zaman geri düştük. Sonra geri geldik fakat son yumruğu vuramadık. Unicaja Malaga, istediği sayı farkına ulaşıp maçı kopardı. Galatasaray için her zaman başarı, şampiyonluktur. İnşallah biz de Unicaja Malaga ve La Laguna Tenerife gibi her sene burada yer alırız. Daha iyi bir kadro kurmak için hazırlıklarımıza başlamamız lazım. Teknik ve finansal olarak hazırlanmalıyız. Galatasaray'ın Avrupa basketbolunun en üst seviyesini hak ettiğimizi göstermemiz lazım. Önce Basketbol Süper Ligi'ndeki play-off'lara odaklanacağız."
Sekizkök, Galatasaray yönetiminin takımı yalnız bırakmadığını dile getirerek, "Yönetimimiz, oyuncularımıza büyük güç kattı. Başkanımız Dursun Özbek ve Okan Buruk, oyuncuları tebrik etti. Biz de onlar buraya gelmişken kupayı kazanmak isterdik. İnşallah sonraki finalde kupayı kaldıracağız." şeklinde konuştu.
Karşılaşmadan dakikalar
Karşılaşmanın ilk 2 dakikası hücum anlamında kısır geçti. Sarı-kırmızılılar, 3. dakikada Palmer'ın turnikesiyle durumu 4-0 yaptı. Bu dakikadan sonra temposunu artıran Unicaja Malaga, 5. dakikada Perry'in pota altından bulduğu basketle 10-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 4-10. Sonrasında İspanya ekibi Osetkowski'nin turnikeden bulduğu basketle 7. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 10-17. Bu dakikadan sonra sert savunma yaparak sarı-kırmızılıların farkı kapatmasına izin vermeyen Unicaja Malaga, ilk çeyreği 19-13 önde bitirdi.
Unicaja Malaga'nın basketleriyle başlayan ikinci periyotta Kalinoski, 12. dakikada bulduğu üç sayılık isabetle farkı 11'e kadar çıkardı: 13-24. Bu dakikadan sonra daha iyi savunma yapan Galatasaray, 17. dakikada Blumbergs'in smacıyla beraberliği yakaladı: 26-26. Sonrasında Unicaja Malaga, Perez'in pota altından fark yaratmasıyla soyunma odasına 37-31 üstün gitti.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda sarı-kırmızılılar, 24. dakikada Palmer'ın turnikeden bulduğu basketle farkı 3'e indirdi: 40-43. İspanyol temsilcisi, bu dakikadan sonra Taylor, Kravish ve Osetkowski ile hücuma fark yarattı. Unicaja Malaga, 27. dakikada Kravish'in pota altından bulduğu basketle farkı 9'a çıkardı: 42-51. Sonrasında Galatasaray, Wallace ile arka arkaya sayılar buldu. Periyodun bitmesine 19 saniye kala Kravish ile üç sayılık basket bulan Unicaja Malaga, üçüncü çeyreği 56-49 önde tamamladı.
Son çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 31. dakikada Wallace'ın turnikesiyle farkı 5'e indirdi: 51-56. Sonrasında hücumdaki temposunu artıran Unicaja Malaga, Kalinoski'nin 38. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 16'ya kadar çıkardı. İspanya temsilcisi, karşılaşmadan 83-67 galibiyetle ayrılarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.
Bakan Bak, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Bakan Bak, Dörtlü Final organizasyonun şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya yenilerek ikinci olan Galatasaray Basketbol Takımı için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Unicaja Malaga ile karşılaşan ve Avrupa ikincisi olan Galatasaray Basketbol Takımı’nı göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı temsilcimizin gelecek yıllarda Avrupa şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, Galatasaray Erkek Basketbol takımına başarılar diliyorum."
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Unicaja Malaga, kupasını aldı
Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı 83-67 mağlup eden İspanya temsilcisi Unicaja Malaga, kupasını aldı.
SUNEL Arena'daki karşılaşmayı 83-67 kazanan Unicaja Malaga'nın oyuncuları, müsabakanın ardından kupayı Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos'un elinden aldı. Oyuncular, takım kaptanı Alberto Diaz'ın kupayı kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşadı.
İspanya ekibinin oyuncularından Tyson Carter, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.