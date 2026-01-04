Dolar
43.02
Euro
50.41
Altın
4,331.80
ETH/USDT
3,141.60
BTC/USDT
91,280.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fransız basketbolcu Nando de Colo yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando de Colo'yu yeniden kadrosuna kattı.

Emre Doğan  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Fransız basketbolcu Nando de Colo yeniden Fenerbahçe'de

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2022 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen 38 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

De Colo, Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemde birer kez Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Son olarak ülkesinin LDLC ASVEL takımında oynayan Nando de Colo, kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok başarı kazandı. Fransa Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve dünya üçüncülüğü yaşayan 38 yaşındaki basketbolcu, birçok ulusal lig ve kupa şampiyonluklarının yanı sıra 2 kez de Basketbol Avrupa Ligi zaferi elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la telefonda görüştü
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Şırnak'ta bir evin üzerine çığ düştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fransız basketbolcu Nando de Colo yeniden Fenerbahçe'de

Fransız basketbolcu Nando de Colo yeniden Fenerbahçe'de

NBA'de Thunder, yıldızlarından yoksun Warriors'ı farklı yendi

Türkiye Basketbol Federasyonunun resmi sitesi yenilendi

NBA'de Nets'i yenen Rockets, üst üste 4. galibiyetini aldı

NBA'de Nets'i yenen Rockets, üst üste 4. galibiyetini aldı
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Beşiktaş GAİN'de hedef 3 kulvarda şampiyonluk

Beşiktaş GAİN'de hedef 3 kulvarda şampiyonluk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet