Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'ya konuk olacak
BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına konuk olacak.
İstanbul
Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak.
Avrupa Kupası'nda 8 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji'yle aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Cedevita Olimpija ise averajla 2. basamakta bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji son maçında Veolia Towers'ı 105-68 mağlup ederken, Cedevita Olimpija ise Aris'i 89-60 yendi.