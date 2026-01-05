Dolar
43.05
Euro
50.34
Altın
4,421.87
ETH/USDT
3,157.80
BTC/USDT
92,558.00
BIST 100
11,575.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Beşiktaş GAİN, Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında Beşiktaş GAİN, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Beşiktaş GAİN, Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak

İstanbul

Beşiktaş Akatlar'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Siyah-beyazlı takım, kupada oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı ve 3. sırada haftaya başladı.

Almanya temsilcisi ise çıktığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 yenilgiyle 8. basamakta kendine yer buldu.

Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son maçta NINERS Chemnitz'e 97-95 yenilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı illerde soğuk hava etkili oldu
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
İstanbul polisi geçen yıl faili meçhul cinayet bırakmadı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NBA'de Suns, son saniye üçlüğüyle kazandı

NBA'de Suns, son saniye üçlüğüyle kazandı

Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'ya konuk olacak

Beşiktaş GAİN, Ratiopharm Ulm'u ağırlayacak

Fenerbahçe Beko yarın Olympiakos'u konuk edecek

Fenerbahçe Beko yarın Olympiakos'u konuk edecek
Fransız basketbolcu Nando de Colo yeniden Fenerbahçe'de

Fransız basketbolcu Nando de Colo yeniden Fenerbahçe'de
NBA'de Thunder, yıldızlarından yoksun Warriors'ı farklı yendi

NBA'de Thunder, yıldızlarından yoksun Warriors'ı farklı yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet