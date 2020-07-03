Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,713.40
Altın
1,774.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un da aralarında bulunduğu 28 takım doğrudan gruplara katılacak.

Abdulkadir Karakaya   | 03.07.2020
FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

Ankara

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 44 takım belli oldu.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gelecek sezonun eleme maçları 15 Eylül'de, grup karşılaşmaları ise 13 Ekim'de başlayacak.

Türkiye'den Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un da aralarında bulunduğu 28 takım doğrudan gruplara katılacak.

Elemelerde 16 takım arasından gelecek 4 takımın da dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek.

8'erli dört grubu ilk dörtte bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek, ardından dörtlü finale kalacak ekipleri belirleyecek çeyrek finaller oynanacak.

Organizasyonu şampiyon olarak bitiren takım 1 milyon avro ödül kazanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara doğrudan katılacak takımlar şöyle:

AEK, Brose Bamberg, Casademont Zaragoza, Cholet, Darüşşafaka Tekfen, Dinamo Banco di Sardegna Sassari, ERA Nymburk, Falco Vulcano Szombathely, Filou Oostende, Fortitudo Bologna, Galatasaray Doğa Sigorta, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Hapoel Holon, Happy Casa Brindisi, Iberostar Tenerife, JDA Dijon, Limoges, Nizhny Novgorod, Peristeri, Pınar Karşıyaka, Retabet Bilbao, Rytas Vilnius, San Pablo Burgos, SIG Strasbourg, Start Lublin, TOFAŞ, Türk Telekom ve VEF Riga.

Elemelerde mücadele edecek ekipler ise şu şekilde:

Anwil Wloclawek, Bakken Bears Aarhus, Balkan Botevgrad, Belfius Mons Hainaut, Dnipro, Donar Groningen, Fribourg Olympic, Hapoel Tel Aviv, Igokea, Iraklis, Keravnos, London Lions, Neptunas Klaipeda, Sporting Clube de Portugal, Tsmoki Minsk ve U-BT Cluj Napoca.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 10 bini geçti
Kovid-19 ile savaşın yeni cephesi: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 667 bini geçti
İsrail'de Kovid-19 salgınında ilk kez günlük vaka sayısı 1000'i aştı

Benzer haberler

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

NBA'de 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Barcelona'da Pesic dönemi sona erdi

Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes'te ABD'li basketbolcu Alec Peters ile yollar ayrıldı
Luigi Datome: Fenerbahçe İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu

Luigi Datome: Fenerbahçe İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu
Fenerbahçe Beko'da genel menajer Gherardini'nin sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Beko'da genel menajer Gherardini'nin sözleşmesi uzatıldı