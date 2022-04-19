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Fenerbahçe Futbol Takımı, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile “Ukrayna’da Barış” temasına dikkat çekmek için özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ardından Shakhtar Donetsk kalecisi ve takım kaptanı Andriy Pyatov açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Safiport'ta başantrenörlüğe Marina Maljkovic getirildi

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne Sırp Marina Maljkovic getirildi.

Ercan Doğan   | 19.04.2022
Fenerbahçe Safiport'ta başantrenörlüğe Marina Maljkovic getirildi

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021-2022 sezonunun geri kalan bölümünde takımın başında olacak Marina Maljkovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Henüz 16 yaşında Fransız kulübü Abeilles de Rueil'de asistan koçluğa başlayan Maljkovic, aynı zamanda oyuncu olarak da görev aldı. 2002'de Sırbistan Kadın Basketbol 3. Ligi takımlarından KK Usce'nin başantrenörlüğüne geçen Maljkovic, iki yıl içinde takımını 1. Lig'e çıkardı.

2007-2009 yıllarında ZKK Hemofarm ile iki kez Sırbistan Kupası sevinci yaşayan Maljkovic, 4 yıl görev aldığı ZKK Partizan'da üst üste 4 Sırbistan ligi şampiyonluğu, 2 Sırbistan Kupası ve 2 kez de Kadınlar Adriyatik Basketbol Ligi'ni kazandı.

Fransa'nın Union Lyon Basket Feminin takımının başında 3 yıl görevde kalan Sırp çalıştırıcı, 2015 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda da Sırbistan'a tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda üçüncülük yaşayan Maljkovic'in Kadınlar Avrupa Kupası'nda da şampiyonluğu bulunuyor. 2019'da Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Maljkovic, 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini bir kez daha şampiyonluğa taşıdı.

Türkiye'de daha önce Galatasaray'da da görev yapan ve sarı-kırmızılı takımla FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan Marina Maljkovic son olarak Japonya ligi ekiplerinden Denso Iris'in başında yer alıyordu.

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