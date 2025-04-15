Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Valerie Garnier'le yollarını ayırdı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Garnier'e emekleri için teşekkür edilerek, "2017-2019 ve 2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'mızı çalıştıran başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1'i namağlup 3 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
Başantrenörümüz Valerie Garnier’e teşekkürlerimizle!— Fenerbahçe Opet (@fbkadinbasket) April 15, 2025
2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır.
Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa Şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa,… pic.twitter.com/8fSsNj3jsP
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