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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Valerie Garnier'le yollarını ayırdı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Valerie Garnier'le yolların ayrıldığı açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Valerie Garnier'le yollarını ayırdı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Garnier'e emekleri için teşekkür edilerek, "2017-2019 ve 2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'mızı çalıştıran başantrenörümüz Valerie Garnier ile yollarımız ayrılmıştır. Görev yaptığı süre boyunca 1 Avrupa şampiyonluğu, 2 FIBA Süper Kupa, 1'i namağlup 3 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan, 4 kupalı tarihi sezon ile adını tarihimize yazdıran Valerie Garnier'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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