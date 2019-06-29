Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,409.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni başantrenör

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için İspanyol Victor Lapena ile anlaştı.

Emre Doğan   | 29.06.2019
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni başantrenör

İstanbul

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Victor Lapena getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nadezhda ile FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan başantrenör Victor Lapena Fenerbahçe'mizde! Ailemize hoş geldin Victor." ifadelerine yer verildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, 3 gün önce başantrenör Valerie Garnier ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncular Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni başantrenör

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni başantrenör