Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni başantrenör

İstanbul
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Victor Lapena getirildi.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nadezhda ile FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan başantrenör Victor Lapena Fenerbahçe'mizde! Ailemize hoş geldin Victor." ifadelerine yer verildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, 3 gün önce başantrenör Valerie Garnier ile yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncular Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.