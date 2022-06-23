Dolar
17.36
Euro
18.29
Altın
1,826.76
ETH/USDT
1,124.50
BTC/USDT
20,918.00
BIST 100
2,543.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının şüphelisi S.A yakalandı
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, Türk vatandaşlığı da bulunan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin'ın transferine çok yakın olduklarını söyledi.

Yunus Kaymaz   | 23.06.2022
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis'ten transfer açıklaması

İstanbul

FBTV'ye açıklamalarda bulunan 51 yaşındaki Itoudis, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili, "Wilbekin'a çok yakınız. Aynı şekilde Nando de Colo ile görüşmelerimiz devam ediyor, kendisi de kalmak istiyor. Melih'i, Motley'i, Samet'i açıkladık. Taraftarlarımızın sabırlı olmasını rica ediyorum. Paniğe kapılmasınlar. Şu an basketbol pazarında kimler uygun, kimler alınabilir ve kimya oluşturabilecek kişileri araştırıyoruz." diye konuştu.

Jan Vesely ile ayrılmadan önce konuştuğunu aktaran Itoudis, "Artık bir ortam değişikliği istiyordu, bir aile kararı oldu. O yüzden ona saygı duymamız gerekiyor." dedi.

2013-2014 sezonunda Banvit'i çalıştıran Itoudis, CSKA Moskova'ya giderken Bandırma'dan erken ayrılmak zorunda kaldığını ancak kendisine kentte büyük bir sevgi gösterildiğini kaydetti.

Türk milletinin misafirperverlik gibi çok güzel özelliklerinin olduğunu belirten Yunan spor adamı, "Geçmiş yıllarda Türkiye'de görev yaptığım dönemde çok güzel zamanlar geçirdim. Türk ve Yunan halklarının çok fazla benzer özellikleri var. Nereye giderseniz gidin beni tanıdıkları anda Yunan olduğum için hemen Yunan müzikleri çalmaya başlarlardı. Bu tarz şeyler çok güzel." şeklinde görüş belirtti.

"Obradovic'le hep fikir alışverişinde bulunduk"

Sarı-lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in basketbol, Fenerbahçe ve kendisi için çok önemli bir insan olduğunu aktaran Itoudis, "Panathinakos'ta 13 yılımızı birlikte geçirdik. Amsterdam'da tanıştık ve tanışmamız bir Noel turnuvasında oldu. O dönem ben Zagreb'in koçuydum o da Badalona'nın koçuydu. O günden bugüne, farklı yerlerde de olsak hep fikir alışverişinde bulunduk. Panathinaikos'un büyümesine yardımcı olduk, kupalar kazandık ama daha da önemlisi kazanma kültürü yarattık. İnanılmaz bir basketbol ortamı oldu. Çok değişik jenerasyonlardan çok iyi oyuncular yetişti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin başına geçtiği sürece de değinen Itoudis, şunları kaydetti:

"Teklif ilk geldiğinde CSKA Moskova ile 1 yılım daha vardı. Ama teklif geldiği dönemde hem ülkede (Rusya) hem kulübümüzde bazı sıkıntılar vardı. Oyuncular gitmeye başlamıştı. Ben hiç orayı bırakmam gerekecek bir duruma geldiğini düşünmemiştim çünkü her şey devam ediyordu. Ama geminin hafif hafif batmaya başladığını hissedince kaptan olarak ilk atlayan olmak istemedim ve elimden geldiği kadar devam ettim. Ama böyle bir teklif geldiğinde de CSKA yönetimiyle konuştum, değerlendirdik. Onlar da saygı duydular. Orada yaşadıklarım ve başarılarım için çok onurluyum. Fenerbahçe'den gelen teklif benim için büyük bir teklifti, onurluyum. Ben her zaman yeni yollar, yeni heyecanlar ve yeni başarılar peşinde koşan birisiyim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'teki orman yangınının faili polis ve jandarmanın detaylı çalışması sonucu yakalandı
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada mütalaa
İtalya'da hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri Türkiye'ye yola çıktı
Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi 140 kişilik ekip arıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis'ten transfer açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Itoudis'ten transfer açıklaması

Itoudis, Ali Koç ile Ülker Stadı'nı gezdi

Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerine asıldı

Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha Fenerbahçe'de

Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha Fenerbahçe'de
Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko'da ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da ABD'li basketbolcu Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı