Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,872.00
BTC/USDT
83,064.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcusu Errick McCollum'un bel bölgesinden sakatlandığını duyurdu.

Bozhan Memiş  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan Baskonia müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncuda, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerinde belinde kas zorlanması tespit edildiği belirtildi.

Errick McCollum'un tedavisine başlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Kurum, bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzede Balveren çiftinin mutluluğunu paylaştı
Bayramda 720 emniyet ve jandarma personeli otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacak
Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde haftayı kayıpsız geçti

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika'yı Letonya'da ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek
Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini 92-76 mağlup etti

Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini 92-76 mağlup etti
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ilk 6 sırayı garantileyerek adını play-off'a yazdırdı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ilk 6 sırayı garantileyerek adını play-off'a yazdırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet