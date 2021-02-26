Fenerbahçe Beko'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızdan bir kişinin dün yapılan Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün yapılan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.