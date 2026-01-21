Dolar
Spor, Basketbol

Alperen Şengün'den Spurs karşısındaki galibiyete "triple-double" eşiğinde katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"lık performansı bir asistle kaçırdığı maçta Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü 111-106 mağlup etti.

21.01.2026
Alperen Şengün'den Spurs karşısındaki galibiyete "triple-double" eşiğinde katkı

İstanbul

Üst üste 3. galibiyetini alan Rockets'ta Alperen Şengün, Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.

Spurs'te Julian Champagnie, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Adem Bona'dan "double-double"

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Phoenix Suns'a 116-110 mağlup oldu.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 11 sayı, 10 ribaunt ve 2 blokla "double-double" yaptı. 76ers'ta VJ Edgecomb ise 25 sayı attı.

Maçı kazanan Suns'ta Devin Booker, 27 sayı kaydetti.

