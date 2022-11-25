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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında kazandı

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.11.2022
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında kazandı

Istanbul
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