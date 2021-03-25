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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Yunus Kaymaz   | 25.03.2021
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak

Istanbul

Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 15 müsabakanın 13'ünü kazandı, Yunan ekibi ise üç maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada 18 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 6. sırada bulunuyor. Ligde 14 galibiyet ve 16 mağlubiyeti olan Olympiakos ise 12. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 84-77 kazanmıştı.

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