Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.
İstanbul
Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.
İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.