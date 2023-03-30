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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Cazoo Baskonia'ya konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'yla deplasmanda karşılaşacak.

Fatih Erel  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Cazoo Baskonia'ya konuk olacak

İstanbul

Bask bölgesinindeki Vitoria-Gasteiz şehrinde bulunan Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 13 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Cazoo Baskonia ise 16 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısı İstanbul'da oynanan maçı Cazoo Baskonia, 76-70 kazanmıştı.

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